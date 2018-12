Senato: domani concerto di Natale, italianità filo conduttore

Roma, 15 dic. (AdnKronos) - "L'italianità è il filo conduttore del Concerto di Natale nell'Aula del Senato in programma domani, domenica 16 dicembre. Saranno presenti le atlete e gli atleti azzurri che hanno portato il Tricolore sul podio olimpico e che il Presidente Casellati ha voluto per la prima volta a Palazzo Madama in occasione del Concerto". Si legge in una nota del Senato.? "A scorrere l'elenco -si spiega-, molti e prestigiosi nomi dello sport nazionale: Alessandra Sensini, Vice Presidente del CONI e Campionessa Olimpica di windsurf; Elisa Di Francisca, fiorettista, Campionessa Olimpica a Londra 2012 (sia individuale che a squadre), medaglia d'Argento ai Giochi Olimpici di Rio 2016, sette volte Campionessa Mondiale; Fabrizio Donato, Triplista e lunghista, medaglia di Bronzo ai Giochi Olimpici di Londra 2012, Margherita Granbassi, fiorettista, due medaglie di Bronzo ai Giochi Olimpici di Pechino (individuale e a squadre) e Campionessa del Mondo nel 2006; Daniele Lupo, medaglia d'Argento alle Olimpiadi di Rio di Beach Volleyball; Elios Manzi, Judoka, medaglia di Bronzo agli Europei nel 2016; Annamaria Marasi, capitano della Nazionale Italiana di Pallavolo, vincitrice di due Champions League; Antonella Palmisano, marciatrice, medaglia di Bronzo ai Mondiali di Londra 2017; Giampiero Pastore, schermidore, medaglia di Bronzo ai Giochi Olimpici di Pechino 2008 e medaglia d'Argento ai Giochi Olimpici di Atene 2004; Gabriele Rossetti, tiratore a volo, Campione Olimpico a Rio 2016; Jessica Rossi, tiratrice a volo, Campionessa Olimpica a Londra 2012; Silvia Salis, martellista vincitrice di dieci titoli italiani e medaglia d'Oro ai Giochi del Mediterraneo; Alice Volpi, schermitrice, Campionessa Mondiale nel 2018".