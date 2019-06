Senato: la banda nella tradizione popolare, Carabinieri in concerto

Roma, 7 giu. (AdnKronos) - "A 199 anni dalla sua fondazione, la Banda dei Carabinieri dimostra di aver saputo costantemente aumentare il proprio prestigio e il proprio fascino, grazie ad una riconosciuta perfezione stilistica e musicale e ad un repertorio di straordinaria varietà". Così il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha aperto oggi pomeriggio nell'Aula di Palazzo Madama il quinto appuntamento di ?Senato&Cultura? dedicato, nell'occasione, al tema ?la Banda nella sua tradizione popolare?. La Banda dei Carabinieri, diretta dal maestro Massimo Martinelli, si è esibita con un programma d'eccezione: dall'800 musicale di Verdi, Rossini, Offenbach, Ponchielli e Puccini alle melodie contemporanee di Lucio Quarantotto ed Ennio Morricone. Nel corso del concerto, un ruolo importante lo ha avuto anche il tenore Carabiniere Roberto Lenoci mentre la conclusione è stata affidata a "La Fedelissima" di Luigi Cirenei, marcia di ordinanza dell'Arma. "A pochi giorni dalla parata militare di via dei Fori Imperiali e dalle altre celebrazioni per la Festa della Repubblica, questo concerto rappresenta un'ulteriore suggestiva occasione per ascoltare e ammirare un'eccellenza italiana unanimemente riconosciuta", ha detto ancora Casellati.