Servizi pubblici: Ires-Veneto, ‘al Nord 1.515 mln di utili, al Sud 131 mln’

Roma, 21 mag. (AdnKronos) - "Le aziende complessivamente censite nei servizi pubblici locali sono, nel complesso delle 20 regioni, 1.630, di cui 234 hanno avuto ricavi per oltre 20 milioni di euro nel 2017". È questo il quadro sui servizi pubblici locali presentato da Giuseppe Barba dell'Ires Veneto nel convegno Cgil 'servizi pubblici a rete' in corso a Roma. "Sono 203 - continua Barba - le aziende con bilanci in utile e 31 in perdita. Di queste 8 si trovano al Nord, 7 al Centro e 16 al Sud. Al Nord - sottolinea - gli utili totali ammontano a 1.515 milioni, le perdite a 57 (4%); al Centro gli utili totali sono di 440 milioni, le perdite ammontano a 141 milioni (32%); al Sud gli utili totali sono 131 milioni, le perdite 105 (80%)". "Le aziende con maggiori perdite - aggiunge il ricercatore dell'Iires Veneto - sono tutte nel settore dei trasporti: Atac (con perdite che ammontano a 121 milioni), Amat (con perdite che ammontano a 50 milioni) e Gtt (33 milioni di perdite). Sette aziende, infine, non hanno presentato il bilancio 2017: Ama, Molise Acque, ABC, Ctp, Sorical, Ast, Me Amb".