Servizi pubblici: Valeri (Cgil), ‘è un’Italia a due velocità’

Roma, 21 mag. (AdnKronos) - "Sui servizi pubblici locali il quadro che emerge è di un'Italia a due velocità". Lo afferma Gabriele Valeri responsabile dei servizi pubblici della Cgil nella conferenza sui 'servizi pubblici a rete' in corso a Roma. "Il nord del paese - sottolinea - è più o meno in linea con la media europea. Qui si è realizzata un'industrializzazione tramite le multiutility che funziona con tariffe basse, investimenti ed utili. Al centro - aggiunge - ci sono situazioni molto contraddittorie. Al Sud, con l'eccezione dell'acquedotto pugliese del settore idrico, effettivamente, si assiste ad un mezzo disastro". "Il disastro al Sud - aggiunge Valeri - dipende innanzitutto dal fatto che non sono stati realizzati processi di aggregazione. Quest'assenza non ha creato le condizioni per sviluppare industrie in grado di fare investimenti, di ottenere finanziamenti indispensabili - conclude il responsabile Cgil - per una progettualità nei servizi pubblici locali".