Shoah: Carfagna, ‘antisemitismo fenomeno contemporaneo’

Roma, 27 gen. (AdnKronos) - ?Per questa Giornata della memoria vogliamo ricordare la Shoah, ma anche le vittime dell'antisemitismo moderno. Spesso, quando si parla di antisemitismo, si pensa ad un fenomeno antico e a un periodo storico definito, ma non è così. Ecco perché ho voluto ricordare alcuni tra gli episodi più recenti pubblicando sui miei profili social 8 storie di antisemitismo contemporaneo, una per ora". Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, in una nota. "Come la storia di Mireille Knoll, 85 anni, nonna, vedova, disabile, accoltellata 11 volte nel 2018 o quella di Myriam Monsonégo, 8 anni, uccisa nella scuola ebraica di Tolosa nel 2012. E ancora l'assassinio di Ilan Halimi, 24enne rapito e torturato per 3 settimane 'perché tutti gli ebrei hanno i soldi', quello di Emanuel e Miriam Riva, una coppia di giovani turisti in visita al museo ebraico di Bruxelles. Poi Dan Uzan, 37 anni, membro della comunità ebraica di Copenaghen addetto al controllo delle entrate della sinagoga, colpito alla testa da uno sparo e Rose Mallinger, di 97 anni, uccisa nel 2018 alla sinagoga Tree of Life di Pittsburgh, in Pennsylvania, e Sarah Halimi, 65 anni, accoltellata e al grido di ?Allah Akbar? e gettata dalla finestra ancora viva a Belleville, in Francia. Infine Stefano Gaj Taché, di soli 2 anni, colpito a morte da una scheggia di una bomba a mano sabato 9 ottobre 1982, alla sinagoga di Roma. Per non dimenticare il passato, tenendo bene a mente il presente?, conclude la vicepresidente della Camera.