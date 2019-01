Shoah: Milano, sabato e domenica Pirellone illuminato da scritta Binario 21

Milano, 24 gen. (AdnKronos) - Nelle serate di sabato 26 e domenica 27 Palazzo Pirelli a Milano sarà illuminato con la scritta 'Binario 21'. Con questa iniziativa inizieranno le celebrazioni del Giorno della Memoria in Consiglio regionale della Lombardia e si aprirà così la settimana di eventi organizzati nella ricorrenza del 27 gennaio, data scelta dalle Nazioni Unite per ricordare il giorno della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. A partire dalla prossima settimana Palazzo Pirelli ospiterà anche la mostra itinerante 'Viaggio nella Memoria-Binario 21', curata dall'associazione Figli della Shoah e che ricostruisce la storia di alcune delle 605 persone deportate il 30 gennaio 1944 verso il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Il tragico viaggio, il primo di una serie di quindici, avvenne con un treno partito da un binario nascosto sotto la Stazione centrale di Milano diventato oggi il Memoriale della Shoah. La mostra, che verrà inaugurata martedì 29 gennaio alle 13, è allestita al piano terra di Palazzo Pirelli e si sofferma sulle vicende della persecuzione antiebraica in Italia. Fino al 15 febbraio, giorno di chiusura dell'esposizione, si sono già prenotate le visite di 15 scolaresche per un totale di oltre 700 ragazzi. La settimana di celebrazioni si concluderà domenica 3 febbraio con un concerto che si terrà al Belvedere Jannacci alle 17. Il gruppo #Bravagente Folk Band si esibirà presentando poesie, racconti e musica della tradizione ebraica nello spettacolo 'Storie di gente - La musica Klezmer'.