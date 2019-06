Sicilia: Armao, ‘disavanzo 2017 ripianato in 4-10 anni’

Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - "Il maggiore disavanzo dell'esercizio finanziario 2017 rideterminato dalla Corte dei Conti è di 1 miliardo e 955 milioni. Di queste somme, circa un miliardo e 600 milioni sarà ripianato in trenta anni, la rimanente somma, insieme al disavanzo frutto della gestione del 2017 pari a 189 milioni, sarà 'spalmata' in un periodo che va dai 4 ai 10 anni". Così il vicepresidente della Regione siciliana e assessore all'Economia Gaetano Armao ha presentato ai giornalisti l'esito del lavoro della commissione di studio sulle cause del disavanzo regionale 2017 maturato nella precedente legislatura. Un disavanzo "che il governo Musumeci si è ritrovato a dover coprire nel 2019 con i conseguenti effetti sul riequilibrio dei conti pubblici regionali". "Già domani - ha aggiunto Armao - la commissione paritetica Stato-Regione potrebbe pronunciarsi sullo schema delle norme di attuazione che riguardano il disavanzo: si sta lavorando su un'ipotesi di recupero di parte di esso in un arco di tempo quadri o decennale".