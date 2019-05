Sicilia, ballottaggi premiano 5 Stelle

Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - Trionfa il M5S a Caltanissetta, l'unico capoluogo di provincia al ballottaggio, ma anche a Castelvetrano. Già poche ore dopo la chiusura delle urne, in nottata, il risultato è stato ufficializzato. E' Roberto Gambino il nuovo sindaco di Caltanissetta, che ha ottenuto il 58,85% dei voti totali. Sconfitto il suo avversario Michele Giarratana, sostenuto dal centrodestra, che si ferma al 41,15%. Ribaltato così il risultato del primo turno, quando Gambino aveva ottenuto appena il 19,92% contro il 37,3 per cento dell'avversario Giarratana che aveva sfiorato la vittoria al primo turno. Anche a Castelvetrano, grosso centro del trapanese, ci sarà un sindaco del M5S. A scrutinio completato, il candidato grillino Enzo Alfano ottiene il 64,67% delle preferenze, mentre l'avversario Calogero Martire si ferma al 35,33% per cento dei voti. Sonora sconfitta invece per la Lega a Gela, altro grande centro della provincia di Caltanissetta, dove il ballottaggio è stato vinto dal candidato appoggiato da una alleanza tra Forza Italia e Pd, Cristoforo Lucio Greco che ha ottenuto il 52,45% per cento dei voti. Il suo avversario, Giuseppe Spata appoggiato da Lega, Udc, FdI e una lista civica, si è fermato al 47,7%. ''Farò di tutto perché Gela possa tornare a rialzarsi. Sono e sarò l'amico dei cittadini, la mia porta sarà aperta a tutti'', ha detto il nuovo sindaco intervistato dalle tv locali. La Lega esce sconfitta anche a Mazara del Vallo (Trapani), dove era al ballottaggio. Nella notte il risultato elettorale è stato ufficializzato. E' Salvatore Quinci il nuovo sindaco di Mazara. Il candidato di centrosinistra e liste civiche ottiene il 52,41% dei voti contro il 47,59% del candidato della Lega Giorgio Randazzo. Alberto Arcidiacono è il nuovo sindaco di Monreale (Palermo). Il candidato a capo di liste civiche e di Diventerà Bellissima, il movimento vicino al presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, ha battuto il sindaco uscente Piero Capizzi. Arcidiacono è stato eletto con il 55,73% dei voti. L'uscente Capizzi si è fermato al 44,27% Affluenza - Solo il 43,6% degli elettori chiamati al voto si sono recati ieri alle urne nei cinque comuni al ballottaggio in Sicilia, con un calo del 15,37% rispetto al primo turno. Al voto a Caltanissetta, Gela, Castelvetrano, Mazara del Vallo e Monreale. Alle urne si sono recati 98.783 elettori sui 226.546 aventi diritto. "E' una grandissima vittoria. Faremo un grande lavoro insieme perché Roberto lo sosterremo dal governo centrale, dall'Assemblea regionale e, insieme a tutti gli altri sindaci, gli daremo la possibilità di rilanciare quel territorio, quella città. Credo che avremo delle grandissime sorprese anche alle Europee", commenta in un video su Facebook il vicepremier e leader del M5S Luigi Di Maioche oggi pomeriggio sarà a Caltanissetta oggi pomeriggio. "Festeggiamo insieme - dice - questa grandissima vittoria dei cittadini liberi che si sono liberati di un sistema politico che ha oppresso le città, le Regioni e l'Intero Paese". "Avremo una grandissima occasione che è quella di dimostrare che persone con le mani libere possono cambiare questo Paese - ha aggiunto - Dobbiamo essere orgogliosi di quello che stiamo facendo".