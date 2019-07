Sicilia: beni demanio marittimo, aggiudicati primi nove

Palermo, 1 lug. (AdnKronos) - Aggiudicati, in via provvisoria, i primi nove beni immobili del demanio marittimo. Si tratta di beni ubicati uno a Palermo, uno ad Agrigento, due nel catanese, uno a Caltanissetta, uno a Ragusa e uno a Siracusa, due in provincia di Trapani. Gli altri 23 - 4 in provincia di Agrigento, 2 a Gela, 6 nel messinese, 5 in provincia di Palermo e 6 nel trapanese - individuati già nel novembre 2018, saranno messi a bando entro il 15 luglio. Altri cinque, che non sono stati sinora aggiudicati, verranno riproposti nel prossimo bando. "Si sta lavorando ad una capillare attività di ricognizione nelle varie province per l'individuazione di ulteriori beni da aggiungere al primo elenco e che verrà conclusa entro il 2019" ha spiegato l'assessore regionale al Territorio Toto Cordaro.