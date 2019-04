Sicilia: Cantarella (Lega), laboratorio politico Miccichè come Frankestein

Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - "Il laboratorio politico propugnato Gianfranco Miccichè mi ricorda francamente quello del dottor Frankenstein dove nascevano creature mostruose. La Lega continuerà a lavorare per la nascita di un centrodestra diverso anche in Sicilia". Così Fabio Cantarella, responsabile Enti locali Lega in Sicilia commenta le dichiarazioni del commissario di Forza Italia nell'Isola.