Sicilia: Cisl-Diste, +26% di start up ma 110mila posti di lavoro in meno (2)

Sicilia: Cisl-Diste, +26% di start up ma 110mila posti di lavoro in...

(AdnKronos) - Sul fronte dell'occupazione il 2018, in Sicilia, si è concluso con un numero di occupati che non arriva al milione e 400 mila (1,363). In percentuale, lo 0,3 in meno dell'anno precedente, ovvero quattromila posti persi. Secondo il report di Cisl-Diste quest'anno la situazione dovrebbe migliorare: la stima è di un modestissimo aumento di duemila nuovi lavoratori. Un piccolo passo "che lascia tuttavia l'Isola ancora lontana anni-luce dalla realtà occupazionale del 2007. Rispetto a dodici anni fa, all'appello mancano ben 118 mila posti di lavoro".