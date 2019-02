Sicilia: Falcone, ‘da M5S atteggiamento sterile e autoreferenziale’

Palermo, 16 feb. (AdnKronos) - "Ci dispiace replicare e dover smentire l'onorevole Di Paola, ma riguardo la norma sulle Incompiute non è andata come dice lui. Tenendo ben lontana ogni tentazione particolaristica, avevamo redatto una norma a carattere generale che autorizzava tutti i Comuni dell'Isola dove sono presenti opere mai finite, a recuperare i finanziamenti necessari per completarle". L'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, risponde così alla nota del deputato Nuccio Di Paola che parlava di norma "ad Comunem" in riferimento al provvedimento che l'Ars ha respinto durante la discussione sulla Finanziaria. "Sulle opere incompiute - prosegue Falcone - abbiamo e stiamo lavorando con massima attenzione, al fianco dei Comuni, avviando un monitoraggio che mai finora si era registrato volto a trovare soluzioni concrete. La norma avrebbe consentito di accelerare i tempi, ma il Movimento 5 stelle prima si è dichiarato "felice" di poter votare il provvedimento, salvo poi affossarlo rifugiandosi nel voto segreto. Ancora una volta - conclude l'assessore alle Infrastrutture - non possiamo accettare lezioni da una forza politica che, così facendo, assume di giorno in giorno un atteggiamento non solo autoreferenziale ma soprattutto sterile".