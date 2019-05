Sicilia: Faraone (Pd), ‘viadotto su SS 640 a rischio, interrogazione a Toninelli’

Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - "Il viadotto sulla statale 640, all'altezza di Porto Empedocle, è a rischio". A lanciare l'allarme è il segretario del Pd siciliano Davide Faraone che pubblica su Facebook un video girato sotto il viadotto in cui mostra le condizioni del ponte. "Qualcuno dimentica - sottolinea il segretario dem -che su quel viadotto transitano ogni secondo migliaia e migliaia di automobili, camion e pullman con persone a bordo. Vogliamo saperne di più e abbiamo presentato un'interrogazione urgente al ministro per le infrastrutture Toninelli". "Da un sopralluogo con l'associazione MareAmico - continua Faraone - abbiamo scoperto che mesi fa, in occasione del passaggio della talpa, la gigantesca fresa meccanica utilizzata per scavare i tunnel della Agrigento-Caltanissetta, la ditta Cmc, verificando le criticità del viadotto, ha improvvisato una sorta di messa in sicurezza artigianale senza alcuna comunicazione successiva alle autorità. L'allarme lanciato da MareAmico ha indotto l'Anas a predisporre sistemi di carotaggio ma, ad oggi, non si conoscono i risultati dell'indagine. Chiediamo di sapere se questo viadotto è pericoloso o no".