Sicilia: Fond. Consulenti Lavoro, ricorso al Tar su criteri accreditamento Regione

Palermo, 15 feb. (Labitalia) - La Fondazione Consulenti per il lavoro ha presentato ricorso al Tar contro la delibera della Regione Siciliana sui nuovi criteri di selezione nel sistema di accreditamento. E' quanto comunica una nota. "Ad evidenziare i motivi del ricorso -continua la nota- il presidente della Fondazione Vincenzo Silvestri: nel recepire i contenuti del decreto ministeriale che uniforma i criteri su tutto il territorio nazionale, la Regione 'introduce due ulteriori requisiti. Il primo è quello del fatturato dell'agenzia, che per il 30% non deve derivare da finanziamenti pubblici; il secondo, che tra i dipendenti dell'agenzia almeno uno debba possedere i requisiti di cui all' elenco della legge regionale n. 8/16, cioè gli 'ex sportellisti'. Requisiti che di fatto escludono tutte le agenzie private per il lavoro oltre che gli enti siciliani per la formazione. Eppure, nel 2018 la giunta -spiega Silvestri- aveva auspicato che il processo andasse verso una maggiore integrazione pubblico-privato per avere più efficienza e trasparenza". "Il primo elemento -spiega Silvestri- fa uscire dal circuito tutti gli enti di formazione che operano anche nel mercato del lavoro siciliano, ma che non hanno attività con i privati e il cui fatturato deriva solo dalla Regione. Solo le grandi agenzie -continua- che gestiscono anche la somministrazione, potranno rientrare nel requisito. Ma non credo che siano interessate alla Sicilia. È un requisito introdotto in violazione del decreto ministeriale, il quale permette alle Regioni di inserire requisiti ulteriori, ma dentro una cornice precisa". Per quanto riguarda, invece, l'assunzione degli ex sportellisti, "il criterio è scritto in linguaggio giuridico opaco -continua Silvestri- ma chi lo dice che far parte di questo elenco presume la competenza e professionalità necessaria per operare in questo settore? Si può imporre per legge l'assunzione a un privato?".