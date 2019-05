Sicilia: ‘I molti volti della psicologia’, a Viagrande il congresso regionale

Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Creatività, Felicità, Resilienza, Tutele e Futuro. Sono queste le cinque sessioni tematiche su cui si confronteranno psicologi siciliani ? e non solo ? sabato e domenica (1/2 Giugno) al Grand Hotel Villa Itria a Viagrande (Catania) nell'ambito del IV Congresso regionale organizzato dall'Ordine degli psicologi della regione siciliana. I molti volti della psicologia: una professione in crescita - meeting inserito all'interno delle iniziative per il trentennale dell'istituzione dell'Ordine ? ospiterà, tra i relatori, oltre agli psicologi afferenti alle diverse aree d'intervento anche figure tecniche che quotidianamente si affiancano agli psicologi in un'ottica lavorativa sinergica e condivisa. Quasi quaranta, dunque, i professionisti che interverranno sui vari temi, ?narrando? e condividendo le proprie esperienze sul campo. I lavori, si apriranno sabato alle 10, con la sessione ?Creatività?. Subito dopo, i saluti istituzionali dell'assessore regionale alla Salute, l'on. Ruggero Razza e del direttore generale dell'Asp3 di Catania, Maurizio Lanza. Sarà la volta, dunque, del presidente Fulvio Giardina che introdurrà l'intervento - per la sezione ?Felicità? - di Umberto Galimberti. Nel pomeriggio i docenti americani David Warren e Janelle Beadle - per ?La resilienza? - porteranno le loro ricerche su ?Memoria e cervello sociale nell'Aging?. Il pomeriggio si chiuderà con il confronto su ?Le tutele?, l'intervento del fotografo Francesco Malavolta - da sempre impegnato in campagne nazionali e internazionali a tutela dei migranti - e l'inaugurazione della mostra ?Popoli in movimento?. Domenica alle 9, l'intervento del docente universitario Giovanni Ruggieri aprirà la seconda giornata di lavori congressuali che si snoderà tra turismo e sanità. A seguire, sarà la volta di Riccardo Bettiga, presidente dell'Ordine degli psicologi della Lombardia e della presidentessa Sipped, Giovanna Perricone. Spazio anche alle ricerche con la sezione Poster che accompagnerà l'apertura dell'ultima sezione, ?Il futuro?. I lavori si chiuderanno alle 13 dopo la cerimonia del giuramento solenne dei nuovi iscritti.