Sicilia: legale Montante a Bonafede, ‘timore per sua incolumità in carcere’ (2)

(AdnKronos) - L'avvocato Carlo Taormina ricorda al ministro Bonafede che "lo stesso Provveditorato Regionale della Sicilia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, evidentemente consapevole delle condizioni di salute del dottor Montante, avuta notizia dell'ordinanza del 7 gennaio 2019, dava assicurazione al Tribunale che nella struttura era 'assicurata la presenza di specialista psichiatra e psicologo' specificando che 'salvo diverso avviso di codesta Autorità giudiziaria' non riteneva di adottare alcun provvedimento di trasferimento". Ma alla nota ha fatto seguito, come specifica l'avvocato di Montante, "il nulla osta al trasferimento del dottor Montante presso un istituto penitenziario dotato di presidio psicologico e psichiatrico da individuarsi a cura del Dap", scegliendolo "un poco estemporaneamente - dice Taormina - in luogo legato 'da un rapporto di maggiore prossimità al luogo di svolgimento del processo e ove possibile di residenza familiare del detenuto. Non una parola, invece, sulla ribadita adeguatezza del carcere di Caltanissetta come sa da lì il dottor Montante dovesse comunque essere allontanato, nonostante lo svolgimento del processo a Caltanissetta e la riaffermata appropriatezza della struttura". E conclude: "Valuteranno le autorità in indirizzo come debba essere considerata la complessa vicenda e scegliere gli interventi più adeguati".