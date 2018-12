Sicilia: Musumeci, altro che governo del nulla, no ai grandi proclami

Palermo, 28 dic. (AdnKronos) - "Altro che 'governo del nulla' o che 'non lavora'. Noi non siamo abituati ai grandi proclami, agli annunci clamorosi, con i 'faremo'. Io non vi ho mai parlato di cose che faremo ma di cose che abbiamo fatto". Così il governatore siciliano Nello Musumeci incontrando la stampa parlamentare. "Perché crediamo che sia questo il momento giusto - dice - cominciamo della fondamenta e dall'esterno le fondamenta non si vedono. L'edificio sarà costruito su fondamenta solide e siamo sulla strada giusta".