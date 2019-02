Sicilia: Musumeci arrivato all’Ars, atteso suo intervento in aula

Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - Il Presidente della Regione, Nello Musumeci è appena arrivato a Palazzo dei Normanni dove tra poco inizierà la seduta per l'esame della manovra finanziaria. Dopo la giunta straordinaria riunita oggi a sorpresa a Palazzo d'Orleans per discutere del ko di ieri sera in aula del governo, Musumeci ha espresso malumore soprattutto per il voto segreto utilizzato in aula per bocciare due articoli della finanziaria, l'articolo 1 l'articolo 7. Per ora Musumeci è nella sua stanza con alcuni degli assessori regionali. Dovrebbe intervenire in aula, anche se non è ancora certo.