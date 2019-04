Sicilia: Musumeci, ‘in un anno il Cas da carrozzone clientelare a ente efficiente’

Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - "Era un impegno che avevo assunto con i messinesi in campagna elettorale e l'ho mantenuto: lo svincolo di Giostra, dopo tanta attesa, è finalmente aperto. In appena un anno abbiamo trasformato il Cas da carrozzone clientelare a ente efficiente e attivo. La sua ?bonifica? non si è ancora conclusa e qualche dipendente tarda a capire che la ricreazione è finita. Ma è solo questione di mesi. Con l'assessore Falcone e i nuovi vertici del Consorzio stiamo lavorando per rimettere in sicurezza le autostrade e recuperare il triste degrado che certa politica regionale ha generato?. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dopo la inaugurazione dello svincolo di Giostra, a Messina, sull'autostrada A20.