Sicilia: Musumeci incontra partito Rivoluzione animalista

Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha ricevuto a Palazzo d'Orleans una delegazione del partito 'Rivoluzione animalista', guidata dal segretario nazionale Gabriella Caramanica e dal vice Claudio Marrone. Nel corso dell'incontro, al quale era presente anche l'assessore alla Salute Ruggero Razza, è stato affrontato il tema del randagismo nell'Isola. I due esponenti del partito, nato a settembre, hanno sottolineato come nella quasi totalità dei 390 Comuni siciliani ci sia scarsa attenzione, a differenza delle regioni del Nord, a risolvere il fenomeno e hanno chiesto un intervento del governatore. "Fin dal nostro insediamento - ha detto Musumeci - ci siamo occupati dell'argomento ascoltando, come mai era avvenuto in passato, tutte le associazioni animaliste ed elaborando le nuove linee guida contro il randagismo. A sei mesi dall'entrata in vigore di queste disposizioni, è giunto il momento di fare una verifica per comprendere ciò che funziona e quello che va cambiato. A breve, l'assessore Razza convocherà una nuova riunione, alla quale sarà invitata anche 'Rivoluzione animalista, che potrà quindi avanzare le proprie proposte in merito".