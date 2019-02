Sicilia: Musumeci, ‘opposizione non si faccia vedere per qualche mese’

Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "L'opposizione in un paese civile dovrebbe non farsi vedere per qualche mese per il danno che hanno fatto". Così, all'Adnkronos, il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, replica agli attacchi dell'opposizione all'Ars dopo l'approvazione della manovra di bilancio. "Stiamo parlando di un disavanzo di due miliardi e 200 milioni - dice -che ha un nome un cognome".