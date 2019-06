Sicilia: Musumeci, ‘Toninelli calamità nazionale’**

Palermo, 15 giu. (Adnkronos) - "Con chi parliamo? Con il ministro Toninelli che è una calamità nazionale? Viene qui a dirci che le strade sono da terzo mondo e nessuno gli ha detto che in Sicilia le strade non sono di competenza della Regione, sono di competenza comunale, provinciale e statale.". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci a margine della convention di DiventeràBellissima a Palermo. "Toninelli viene in Sicilia per fare campagna elettorale" ha aggiunto.