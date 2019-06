Sicilia: persi 380mln di fondi Ue, M5S ‘sentenza certifica disastro programmazione’

Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, che respinge il ricorso dell'Italia contro il taglio di 380 milioni di euro per la Sicilia, di fatto certifica l'incapacità di politici e burocrati siciliani nella programmazione dei fondi europei. Musumeci apra un'indagine interna perché chi ha sbagliato paghi. Non siano i cittadini siciliani a pagare gli errori dei singoli burocrati". Così il deputato regionale del M5S e componente della commissione Bilancio all'Ars Luigi Sunseri. "La vicenda - spiega - ha inizio nel 2005 quando la Commissione europea, effettuando una prima verifica contabile, cominciò a notare evidenti e gravi irregolarità. Dopo questa prima verifica, la Commissione ritenne che esistevano 'carenze relative alla gestione e al controllo dell'intervento finanziario' e oggi la sentenza della Corte Ue certifica questo ennesimo disastro. Purtroppo chi sbaglia in Sicilia rimane sempre al proprio posto e non si ha notizia dei funzionari che sono stati autori di questo ennesimo disastro".