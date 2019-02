Sicilia: Presidente Ars, ‘I deputati M5S lavorino invece di massacrare le istituzioni’

Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - "Non posso consentire al M5S di continuare a massacrare quotidianamente le istituzioni. Ieri ho ricevute decine di telefonate da parte di deputati, compreso il leghista Rizzotto, che si sono scocciati di questo atteggiamento da parte dei signori del M5S". E' la denuncia del Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, parlando dei deputati del M5S dopo le critiche sui costi di gestione del Parlamento regionale". Non vogliono fare politica o si sono stancati? Allora non la facciano, provino a lavorare. Ma non continuino a denigrare le istituzioni", dice Miccichè.