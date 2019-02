Sicilia: prosegue la maratona della finanziaria all’Ars, usato ancora il voto segreto

Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - E' proseguita per tutta la notte la maratona della legge finanziaria all'Assemblea regionale siciliana per riuscire ad approvare la manovra entro stamattina. "Io tra dieci minuti chiudo, non ne posso più. Sono di una stanchezza mortale. Altrimenti, rinviamo la seduta al pomeriggio", ha sibiliato pochi minuti fa al microfono dello scranno più alto di Sala d'Ercole il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, visibilmente stremato dopo la notte passata in aula. Non sono mancate neppure stavolta le polemiche e i voti segreti, dopo il ko subito dal governo per due volte mercoledì sera su due articoli importanti. Restano da votare gli articoli 10 e 11 della Finanziaria. Il dibattito è stato sospeso alle 3.30 per quasi tre ore. Particolarmente critici il M5S e il Pd, entrambi all'opposizione. Per Antonino Sunseri del Movimento cinque stelle, "questa Finanziaria è carta straccia. Questi soldi non esistono. Dovete cambiarla con le riforme questa Regione non presentandovi a Roma con il cappello in mano". Mentre Giuseppe Milazzo di Fi sottolinea che "La Sicilia si è trovata davanti una montagna. Come poteva superarla se non con l'impegno che ha messo in campo. Noi i soldi li abbiamo messi. Se ci vogliono dire che non lo possiamo fare, chiudiamo la Regione e basta".