Sicilia: prosegue la maratona della finanziaria all’Ars, usato ancora il voto segreto (2)

(AdnKronos) - Per il Pd Antonello Cracolici "qui qualcosa si è fatto. Ma su una manovra da 713 milioni di spesa 151 milioni sono di accantonamenti. Però evidentemente un margine di manovra c'era se siete riusciti a trovare i soldi. Quindi vuol dire che non state facendo bene. Ma intanto devo prendere atto che qualcosa è stato fatto". Nella notte è intervenuto anche il vicepresidente della Regione Gaetano Armao che ha spiegato come "La norma bocciata ieri, l'articolo 7, non determina alcuna disarticolazione della manovra finanziaria". Un intervento arrivato dopo il timore espresso da qualcuno che la manovra possa essere impugnata. sulla ipotesi di ripianare il disavanzo regionale in trent'anni, norma chiave della legge di stabilità. "Io non ho mai detto che dovevo riscrivere la manovra, ho solo detto che dovevo confrontarmi con gli uffici, è stato fatto un confronto con il ragioniere generale e con gli uffici - ha detto Armao- E siamo giunti a questa conclusione, non mi si ascrivano toni offensivi, solo un legittimo confronto su temi di bilancio". La seduta è stata sospesa più volte per i nuovi emendamenti. E alle sei Miccichè sbotta: "Non faremo mai più nottate in aula". Intanto, però, la seduta prosegue.