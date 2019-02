Sicilia: riprende a oltranza la maratona finanziaria all’Ars, polemiche in aula (2)

(AdnKronos) - Ha preso la parola anche il vicepresidente della Regione siciliana Gaetano Armao: "Grazie alla pubblicazione della Legge di stabilità nazionale abbiamo potuto ripianare il miliardo e 600 milioni del disavanzo complessivo spalmandolo in 30 anni, così come abbiamo fatto con il bilancio che questa aula ha approvato nel suo articolato. L'articolo 7 della Finanziaria che l'Aula ha bocciato non ci obbliga a riscrivere la manovra: mi sono confrontato con gli uffici e col ragioniere generale e l'articolazione nel trentennio è assolutamente consolidata". A questo punto, è stato dato il via all'esame dell'articolo 30 che riguarda la stabilizzazione dei lavoratori precari. "Questo articolo è necessario con la sua riscrittura nell'emendamento per superare l'impasse delle stabilizzazioni dei precari nei comuni dopo i pareri della Corte dei Conti. Abbiamo sostanzialmente specificato la norma della scorsa finanziaria", ha spiegato l'assessore Bernardette Grasso. Per Nello Di Pasquale "i governi nazionali hanno creato i presupposti per eliminare sacche di precariato - dice - ma sono rimasti dei precari storici della sanità del ragusano, sono un centinaio, della provincia di Ragusa".