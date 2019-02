Sicilia: riprende a oltranza la maratona finanziaria all’Ars, polemiche in aula

Palermo, 14 gen. (AdnKronos) - Dopo diversi stop and go, è ripresa solo dopo le 22.30 la seduta dell'Assemblea regionale siciliana per approvare la legge finanziaria "entro questa notte", come ha sottolineato questa sera il Presidente Ars Gianfranco Miccichè. Una maratona che andrà avanti a oltranza, a questo punto. Ma fino a questo momento non è ancora intervenuto il Governatore Musumeci, come qualcuno auspicava dopo i due ko subiti iri dal Governo in aula. Non mancano le polemiche a Sala d'Ercole tra maggioranza e opposizione. Subito dopo l'avvio della seduta è stato approvato l'articolo 9 con alcuni emendamenti che hanno ottenuto parere favorevole del governo. Il primo a prendere la parola in aula è stato il deputato del Pd Nello Dipasquale che ha sottolineato come sia "necessario un intervento del presidente della Regione". Perché "non si può scaricare la colpa di quello che è successo ieri solo alle opposizioni. Avete fatto tutto voi. Con il suo atteggiamento, presidente Musumeci, ha istigato le opposizioni. Lo capisco che lei è superiore e non ascolta nemmeno gli interventi dei parlamentari in Aula, che è superiore alle geometrie politiche, ma sta portando la Sicilia alla morte. E la smetta con la barzelletta del voto segreto". Anche il dem Antonello Cracolici ha duramente attaccato il Governo definito "presuntuoso" come è "presuntuosa la gestione di questo governo che sta portando la regione a sbandare". Per l'ex assessore del Pd, "c'erano le condizioni per gestire le difficoltà finanziarie, ma tutto questo è stato bloccato dalla gestione presuntuosa di cui parlavo. Non possono succedere fatti come quelli di ieri senza che ci sia poi una sorta di chiarimento. Io voglio sapere se la manovra va riscritta e se le coperture che stiamo predisponendo sono fittizie o no". Il capogruppo del M5S Francesco Cappello sostiene la necessità di convocare "la conferenza dei capigruppo".