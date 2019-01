Sicilia: Rizzotto, ‘Lega sempre a fianco del governo Musumeci’

Palermo, 14 gen. (AdnKronos) - "La Lega in Sicilia ribadisce il proprio appoggio al governo regionale e al presidente Musumeci alla vigilia del voto per l'approvazione del documento finanziario, bilancio e articolato, in linea con quanto affermato dal commissario regionale senatore Stefano Candiani". A dirlo è il deputato del Carroccio all'Ars Tony Rizzotto. "Trascorso il primo periodo della legislatura a sanare i danni lasciati dal governo Crocetta - aggiunge - questa finanziaria servirà a dare slancio al programma del governo di centrodestra per lo sviluppo del territorio per il quale la Lega continuerà ad avere un ruolo di sicuro protagonista, in sintonia con il governo nazionale".