Sicilia: Savarino (Db), ‘ddl all’Ars per recepire spazzacorrotti’

Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "Ho presentato un disegno di legge, sottoscritto da tutti i deputati del mio gruppo all'Ars, volto a recepire il decreto spazzacorrotti in Sicilia". Ad annunciarlo è la deputata di DiventeràBellissima all'Ars Giusi Savarino. "Il testo di legge - spiega - introduce anche altre norme volte alla trasparenza nelle elezioni amministrative, la sezione unica per lo scrutinio delle schede elettorali, sistema che rende il voto non controllabile e l'incandidabilità anche per i sindaci dei Comuni più piccoli, per assicurare un semestre bianco ed evitare pressioni indebite sull'elettorato del Comune che si amministra". "Noi - conclude Savarino - non accettiamo lezioni di onestà da nessuno. Senza cercare clamore mediatico, noi lavoriamo senza preconcetti o barriere ideologiche, svolgiamo al meglio il nostro incarico, nell'esclusivo interesse dei siciliani".