Sicilia: Sicindustria Palermo, ‘grave ritardo su ricerca e innovazione’

Palemro, 1 lug. (AdnKronos) - "La Sicilia ha accumulato un ritardo gravissimo sulle competenze e sull'innovazione, le risorse investite sono state irrisorie rispetto a quanto sarebbe stato necessario e questo ritardo si è tradotto, come ha certificato Banca d'Italia, in un prezzo altissimo sul fronte del lavoro, soprattutto giovanile". Così Luca Silvestrini, presidente dei Giovani imprenditori di Sicindustria Palermo nonché componente del Consiglio generale di Confindustria. "Al danno si somma la beffa - aggiunge - perché, nonostante gli sforzi di questo governo, i numeri parlano chiaro: l'Asse 1 del PO Fesr 2014-2020, ossia quello destinato alla ricerca e all'innovazione, va avanti a passo di lumaca. In particolare, su una dotazione finanziaria di 428,6 milioni di euro, la spesa certificata al 2018 è stata di appena 11,9 milioni e la differenza tra target e previsione di spesa 2019 è di -68,2 milioni". Eppure, sottolinea Silvestrini, "le imprese i progetti li hanno presentati. Solo per fare qualche esempio nel 2017 sono stati presentati 477 progetti a valere sull'avviso 1.1.2 e la maggioranza di questi aspetta ancora la firma della convenzione; quelli presentati per la 1.1.3. sono ancora in attesa della graduatoria definitiva e quelli a valere sulla 1.1.5 attendono che venga effettuato l'abbinamento esperti/progetto. Per non parlare poi della misura 1.4.1 che non è ancora stata pubblicata".