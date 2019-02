Sicilia: sindaco Linosa, ‘Isola da dieci giorni è senza benzina, intervenga Salvini’

Palermo, 2 feb. (AdnKronos) - ?Da dieci giorni l'intera comunità di Linosa è senza benzina: dopo i lavori all'impianto di distribuzione carburante, infatti, si attende ancora il collaudo dei Vigili del Fuoco per poterne autorizzare l'apertura. È una situazione inaccettabile, persino le auto della guardia medica e dei carabinieri sono con i serbatoi vuoti! Per non parlare dei disagi per gli abitanti dell'isola e delle conseguenze per la loro economia?. Lo dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa. ?Chiedo al ministro degli Interni Matteo Salvini di intervenire immediatamente - aggiunge Martello - affinché i Vigili del Fuoco, già sollecitati in tal senso, effettuino nel più breve tempo possibile il collaudo necessario per la riapertura dell'impianto. C'è un'intera isola paralizzata, i cittadini di Linosa non possono più sopportare questa assurda situazione?.