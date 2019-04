Sicilia: sospiro sollievo M5S ‘poteva andare peggio’, Di Maio ‘noi più forti Lega’/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Il comitato elettorale per le europee prova a metterci una toppa, con una mail in cui invita i parlamentari a far la loro parte con una "donazione consigliata di 1.500 euro" da fare entro venerdì 3 maggio, perché "abbiamo pochissimo tempo". Tra deputati e senatori non mancano malumori per la richiesta, che già in molti, scontenti per l'obolo mensile di 300 euro all'associazione Rousseau, pensano di cestinare. Mentre c'è chi osserva i risultati siciliani e sentenzia "che una riflessione vada fatta". Intanto continua il botta e risposta con l'alleato di governo, una strategia che sembra pagare nei sondaggi. Oggi Di Maio è tornato a puntualizzare il no secco dei 5 Stelle al ritorno delle province e alla legge sulla castrazione chimica, "una presa in giro per le donne" e un "salvacondotto" per chi "invece deve marcire in galera". Ma i toni, rispetto alle stilettate degli ultimi giorni, sembrano più pacati, complice il faccia a faccia domani a Tunisi con Salvini, possibile teatro di pace tra i due anche se, spiegano i fedelissimi di Di Maio, "è presto per parlare di disgelo, i vicepremier non si sono ancora sentiti anche se potrebbero farlo nelle prossime ore". Domani si vedranno a Tunisi, dove Salvini arriverà salendo sul volo di Stato del premier Giuseppe Conte, mentre il vicepremier M5S arriverà a bordo di un volo di linea in partenza da Varsavia. Domani, al rientro a Roma, il Cdm in tarda serata, dopo l'ultimo Consiglio dei ministri dove sono volati stracci come mai prima.