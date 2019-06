Sicilia: spese pazze all’Ars, Leontini assolto in appello

Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - La Corte d'Appello di Palermo ha assolto l'ex capogruppo del Pdl all'Ars Innocenzo Leontini accusato di peculato nell'ambito dell'inchiesta sulle cosiddette 'spese pazze' all'Assemblea regionale siciliana. A renderlo noto è lo stesso europarlamentare uscente di Fratelli d'Italia che in primo grado era stato condannato a due anni con pena sospesa. Oggi i giudici di secondo grado lo hanno assolto con formula piena "perché il fatto non sussiste". "La sentenza di oggi ? spiega Leontini ? acclara che le azioni da me compiute sono regolari e totalmente rispettose della legge. Ringrazio gli avvocati Salvatore Campanella e Raffaele Bonsignore che mi hanno assistito in questi anni difficili". Domani, sabato 8 giugno, Leontini terrà alle 11 una conferenza stampa presso l'Hotel Poggio del Sole di Ragusa.