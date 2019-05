Sicurezza: Baseotto, ‘preoccupante clima di intimidazione e autoritarismo’

Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - Il segretario nazionale Cgil Nino Baseotto, a Palermo per il direttivo del sindacato siciliano, ha espresso preoccupazione per "il clima di intimidazione e di autoritarismo che si respira nel Paese, tollerante verso i violenti e intollerante verso i deboli o anche verso chi rivendica solo il diritto di manifestare liberamente le proprie opinioni, si tratti di studenti, di lavoratori, di cittadini". "Questa è una pericolosa deriva - ha detto - e c'è da chiedersi se ci sia un nesso tra questa preoccupante recrudescenza e le voci che dicono che gli ultimi sondaggi darebbero in calo il partito del ministro degli Interni".