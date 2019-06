Sicurezza: Conte, ‘ok a dl bis, chiesi io a Salvini di rinviare per opportunità’**

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "C'erano in sospeso delle deliberazioni, tra cui uno schema di decreto che, anche nel gergo giornalistico, viene definito sicurezza bis. Facciamo un passo indietro sulla genesi": il provvedimento, "era in lavorazione durante la campagna elettorale, poi ci sono stati interventi rispetto alla versione originaria ed era in dirittura d'arrivo, ma a ridosso della competizione elettorale io stesso ho chiesto di rinviare al ministro Salvini, perché fissare il cdm a due giorni della giornata elettorale non mi pareva opportuno". Lo spiega il premier Giuseppe conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Presenta anche il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, "che illustrerà anche le norme per rendere più efficaci le misure di contrasto alla violenza negli stadi".