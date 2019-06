Sicurezza: Salvini, ‘su costituzionalità decreto assolutamente tranquilli’

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - Sui profili di costituzionalità non solo del dl sicurezza bis appena approvato dal cdm, ma anche del primo provvedimento varato dal governo Conte sul tema "siamo assolutamente tranquilli". Sul provvedimento varato oggi, "lo abbiamo visto e rivisto e in parte migliorato, siamo sicuri del fatto che sia rispettoso di qualunque norme vigente in Italia e all'estero". Lo dice Matteo Salvini, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.