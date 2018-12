Sigaretta elettronica? Come scegliere quella migliore per te.

Sono tanti i motivi per cui si decide di imbarcarsi nell’esperienza dello svapo. Qualsiasi essi siano, tutti si trovano d’accordo nel voler eliminare i rischi derivanti dal consumo di sigarette, legati in particolar modo alla combustione e all’utilizzo del tabacco.

Ma come scegliere la sigaretta elettronica migliore per sé? Non fate l’errore di credere che siano tutte uguali. Ecco perché.

Nicotina sì vs Nicotina no

Il primo e fondamentale step prima di procedere all’acquisto della migliore e-cig è valutare quale sia il proprio modo di fumare.

Abituale o occasionale? Nel primo caso, è bene dirigersi verso sigarette elettroniche potenti, dall’effetto intenso durante l’aspirazione. Non solo. Valutate l’opzione nicotina: è inutile eliminarla completamente, quando si è dei consueti fumatori. Il rischio è quello di tornare alla classica bionda, andando a perdere tutti i vantaggi dello svapo. Non disperate, però. Sono tantissimi i tabagisti che, con il tempo, sono riusciti ad abbassare la concentrazione di nicotina, fino a eliminarla completamente.

I fumatori occasionali, della sigaretta dopo pranzo, possono orientare la propria scelta verso una e-cig pratica, piccola e maneggevole, optando per liquidi privi di nicotina o a bassa concentrazione: così, sarà possibile svapare nei momenti di pausa, non perdendo il gesto e la ritualità che affascinano tanto.

Attenzione, però. Non è solo questione di nicotina. Nella scelta della migliore sigaretta elettronica, un ruolo fondamentale è svolto dall’aroma. blu®, ad esempio, brand leader del settore, ne mette disposizione una vasta gamma, per generare diverse sensazioni e densità di vapore. Si passa dal mentolo alla vaniglia, dalla menta verde al caramello, fino ad arrivare agli aromi tabaccosi.

Potenza, manutenzione e design

La scelta del modello dell’e-cig è fondamentale per assicurare una buona esperienza di svapo. In particolare, un occhio di riguardo è bene averlo per la durata e la potenza della batteria, per la manutenzione del dispositivo e per il design del prodotto.

Anche in questo caso, tutto dipende dall’utilizzo che si vuole fare della sigaretta elettronica. Puntate molto sulla durata della batteria, qualora siate fumatori di un pacchetto o più al giorno, per evitare di restare senza la possibilità di svapare. Anche la potenza, però, è fondamentale, soprattutto per gli amanti del “tiro di polmone”, lungo e profondo, che consente di aspirare una grande quantità di fumo.

Fate inoltre attenzione alla manutenzione: per evitare di spendere grandi quantità di denaro in accessori per la cura e la pulizia, optate per una sigaretta dalla struttura semplice, che si ricarichi in modo immediato e che non richieda tempi lunghi per mantenerla sempre nuova e funzionante.

Infine, non sottovalutate il design del prodotto. In tal caso, abbiamo un unico consiglio: scegliete l’e-cig che si adatta al vostro stile, e che sia capace di soddisfare i vostri gusti e abitudini!