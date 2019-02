Sindaco San Ferdinando: “Già 3 morti, rischio tensioni”

Roma, 16 feb. (AdnKronos) - ''Al momento la situazione sembrerebbe tranquilla ma dopo episodi di questo tipo c'è il rischio che si creino tensioni tra i migranti. Dall'inizio del 2018 , bisogna trovare delle soluzioni per svuotare queste aree di degrado''. Così all'AdnKronos il sindaco di San Ferdinando, Andrea Tripodi, sull'incendio divampato nella baraccopoli in cui è morto un giovane migrante. Soluzioni che sono state al centro del vertice tra Prefetto e forze dell'ordine: "Devono essere pluridirezionali, da una parte con la collocazione nei centri Sprar o Cas, dall'altra si lavora al recupero del patrimonio edilizio con i finanziamenti della Regioni''. ''Nel rogo sono stati distrutti i documenti e le forze dell'ordine stanno cercando di identificare la vittima attraverso il racconto degli amici e di chi non risulta all'appello. Sembra si facesse chiamare Aldo". Nel frattempo, "i 15 migranti senza più un tetto sono stati sistemati nella nuova tendopoli che sorge a circa 150 metri''. Il sindaco sottolinea poi come, "in mezzo a tanta indifferenza e dichiarata xenofobia, sia comunque scattata una gara di solidarietà, da parte di associazioni e abitanti di San Ferdinando, per donare generi di prima necessità a questi poveracci. Siamo paesi contadini chiusi ma che sanno esprimere una volontà di dono a chi soffre. Certo anche qui ci sono xenofobi, anche se pochi. Prima si vergognavano e adesso, dopo che i ministri si esprimono con dichiarazioni senza misericordia, si sentono autorizzati a dire ogni cosa".