Sinistra: Fornaro, costruire alternativa progressista

Roma, 16 dic. (AdnKronos) - "La sinistra deve ritornare a fare il suo mestiere: dare una risposta progressista a una domanda diffusa di protezione e di maggior eguaglianza sociale proveniente da una società impaurita, impoverita e per questo rancorosa e sfiduciata". Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, intervenendo a Roma all'assemblea Ricostruzione promossa da Articolo 1-MDP. "Il tempo delle analisi retrospettive sulle responsabilità della sconfitta della sinistra nelle elezioni del 4 marzo deve terminare per lasciare spazio a un impegno coraggioso e umile per la ricostruzione di un'alternativa progressista a questo Governo e a questa destra regressiva e intollerante". "Una ricostruzione che deve ripartire dai territori e dalle energie che in questi mesi si sono manifestate nelle proteste contro molte scelte retrograde, illiberali è anticostituzionali di questo Governo.