Siracusa: nasce ambulatorio dedicato alla menopausa

Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - Un ambulatorio esclusivamente dedicato alla menopausa. All'ascolto, all'individuazione e al trattamento di sintomi e patologie legati a un momento molto delicato della vita della donna. Uno dei pochi centri simili in Sicilia. La nuova realtà, coordinata da Francesca Nocera, ginecologa e past president nazionale di Sigite (Società italiana ginecologia terza età), è attiva da questa settimana nel Poliambulatorio di Villa Azzurra Siracusa, in via Ferla. La novità è stata annunciata nel fine settimana, in occasione del convegno dal titolo ?Menopausa: strategie per migliorare la qualità della vita?, che ha riunito in un hotel cittadino alcuni dei migliori professionisti del settore in Sicilia. In Italia ci sono circa 10 milioni di donne che trascorrono 1/3 della loro vita in menopausa. Patologie a più alto rischio di insorgenza: malattie cardiovascolari, osteoporosi e patologie degenerative cerebrali, solo per citarne alcune. Prevenzione: corretti stili di vita che implicano sana alimentazione e attività fisica, ad esempio. Ancora, terapie: ribadita la non ?pericolosità? della prescrizione di ormoni. E, infine, nuove opportunità terapeutiche: dal laser alla radiofrequenza. Questi soltanto alcuni degli argomenti su cui, nel corso del convegno, si sono confrontati e interrogati medici e farmacisti.