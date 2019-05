Siracusa: prefetto vieta blocchi al polo industriale, Cgil ‘attacco a libertà lavoratori’

Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - "L'ordinanza del prefetto di Siracusa che vieta gli assembramenti di persone negli spiazzali antistanti gli impianti petrolchimici dei comuni di Siracusa e Priolo è un chiaro attacco alla libertà dei lavoratori, garantita dalla Costituzione, di manifestare. Unitariamente stiamo valutando la possibilità di ricorrere contro il provvedimento". Così il segretario generale della Cgil Sicilia Michele Pagliaro commenta il provvedimento emanato il 9 maggio dal prefetto Luigi Pizzi. "Una coscienza democratica - sottolinea Pagliaro - si fonda sul diritto di opinione e di critica, un paese democratico si fonda sulla possibilità di esercitare il dissenso e di protestare per i propri diritti e per il miglioramento delle proprie condizioni. E' evidente che rischiamo derive autoritarie che possono solo fare arretrare l'Italia". Un provvedimento, quello del prefetto, emanato dopo che, nei giorni scorsi, una serie di manifestazioni di protesta dinanzi gli stabilimenti del polo industriale avevano creato difficoltà sia ai dipendenti che ai mezzi pesanti che dovevano accedere per i rifornimenti, con ripercussioni anche sul traffico veicolare e sulle forniture di carburante a porti e aeroporti della Sicilia orientale.