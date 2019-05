Siri: Conte, ‘ho seguito percorso e preso decisione più giusta’**

San Giovanni Rotondo (Fg), 4 mag. (AdnKronos) - "Non sono stato giudice, ho anticipato per trasparenza il percorso che avrei seguito, l'ho portato a termine e ho annunciato quella che mi sembra la decisione più giusta, che non mi ha fatto piacere prendere, perché non è pensabile che l'azione di governo possa essere legate ad una vicenda giudiziaria. Non credo che possa essere messo in dubbio che questa è l'azione che dobbiamo perseguire". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di un'intervista con Francesco Giorgino a San Giovanni Rotondo.