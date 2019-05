Siri: Di Maio, ‘anche su mutuo senza garanzie urgono spiegazioni’

Roma, 7 mag. (AdnKronos) - "Sarebbe anche ora di dare qualche spiegazione sul mutuo fatto con la banca di San Marino: tutti gli italiani provano a farlo ma nessuno lo fa senza dare garanzie. Il tema non è il mutuo in sé ma le garanzie". Lo ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, tornando sulla vicenda Siri in conferenza stampa e ricordando, a proposito del nuovo caso dell'immobile di Bressa, che il sottosegretario al Mit aveva all'attivo anche una condanna per bancarotta fraudolenta.