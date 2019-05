Siri: Di Maio, ‘finché Salvini sta con M5S non farà peggio di Renzi e Lupi’**

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - "Se il tema sono le regole della democrazia guardiamo i precedenti: Lupi per molto meno si dimise, Renzi per molto meno fece dimettere il suo ministro dello Sviluppo economico. Se Salvini vuol far peggio di Lupi e Renzi faccia pure, ma finché sta con il M5S si seguirà la procedura per rimuovere il sottosegretario". Lo dice, ospite di 'In mezz'ora in più' su Rai3, il vicepremier e ministro Luigi Di Maio.