Siri: Di Maio, ‘M5S non aprirà crisi, ma assurda frattura su corruzione’

Roma, 7 mag. (AdnKronos) - "E' assurdo si crei una frattura nel governo per un'inchiesta sulla corruzione, non saremo noi ad aprire crisi governo o a parlare di poltrone. Ma quanto casino è stato fatto per una poltrona" domani in Cdm si "voterà serenamente, ma credo sia un messaggio sbagliato che si dà al paese su un tema che dovrebbe unirci tutti, la lotta alla corruzione". Lo dice il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio.