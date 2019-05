Siri: Di Maio, ‘mi appello alla Lega, dimissioni e no conta in Cdm’

Roma, 7 mag. (AdnKronos) - "Da noi chi sbaglia è fuori in un secondo, le altre forze politiche facciano lo stesso. Lo chiedo al Pd, invitando Zingaretti a mettere fuori il governatore della Calabria, FI a espellere i suoi" esponenti indagati, "Fdi a chiarire sui presunti finanziamenti illeciti e faccio un ultimo appello alla Lega, chiedendo di far dimettere Armando Siri e non arrivare alla conta in Cdm". Lo dice il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, in conferenza stampa a Montecitorio.