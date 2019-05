Siri: Landini, ?tribunali per condanne ma problema corruzione non risolto’

Palermo, 9 mag. (Adnkronos) - "Sono cose che decide il Governo. La nostra Costituzione prevede, prima addirittura di formare l'Esecutivo che chi entra debba essere specchiato e avere onorabilità. Quindi se non l'avevano visto prima è un problema che riguarda loro. Io non voglio condannare nessuno, per questo ci sono i tribunali, ma quello che è sotto gli occhi di tutti è che il problema della corruzione nel nostro Paese non è risolto ed è una delle cose da combattere". A dirlo a Palermo è stato il leader della Cgil, Maurizio Landini, replicando ai giornalisti che gli chiedevano un parere sulla vicenda del sottosegretario Armando Siri, ormai fuori dal Governo.