Sky: operazione R2, Antitrust impone misure per ripristinare concorrenza

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - L'Antitrust autorizza l'operazione di concentrazione Sky-R2, la società che contiene la piattaforma del digitale terrestre usata da Premium, ma impone a Sky "per 3 anni misure atte a ripristinare la concorrenza nel mercato della pay-tv". Lo rende noto l'Autorità che il 20 maggio ha concluso l'istruttoria relativa all'acquisizione di alcuni asset della televisione a pagamento sulla piattaforma digitale terrestre di Mediaset Premium da parte di Sky Italian Holding (gruppo Sky). L'operazione di concentrazione "ha generato evidenti effetti anticoncorrenziali" con "effetti irreversibili": "le condizioni concorrenziali precedenti alla concentrazione non sono state ripristinate a seguito della restituzione di parte della società R2 al gruppo Mediaset". Pertanto l'Antitrust "ha deciso di imporre, per un periodo di tre anni, misure atte a ripristinare la concorrenza nel mercato della pay-tv. In particolare, le misure consistono in un divieto, per il gruppo Sky, di stipulare esclusive per i contenuti audiovisivi ed i canali lineari per le piattaforme internet in Italia". Con questa decisione l'Antitrust ritiene "che la concorrenza potenziale delle offerte televisive a pagamento via internet possa garantire, in futuro, un'adeguata pressione concorrenziale, che permetta una riduzione dei prezzi per i consumatori e un incremento dei contenuti audiovisivi a disposizione degli stessi".