Smog: Granelli, a Milano servono interventi strutturali

Milano, 22 ott. (AdnKronos) - "La regola regionale sull'attivazione dei blocchi emergenziali dice che si può verificare la situazione ed emettere provvedimenti solo il lunedì e il giovedì. Una norma anacronistica, che non abbiamo fatto noi, se pensiamo ai cambiamenti del clima. Ho chiesto a Regione Lombardia una maggiore flessibilità su questo punto. E comunque intendo ribadire che per questa Amministrazione i veri provvedimenti sono quelli strutturali, non quelli emergenziali". Lo afferma l'assessore all'Ambiente del Comune di Milano, Marco Granelli. "Intervenire in emergenza non risolve il problema e costringe i cittadini ad usare il proprio mezzo alcuni giorni sì e altri no. Servono misure strutturali, come diciamo da tempo. È molto più efficace agire strutturalmente, ad esempio per finanziare il trasporto pubblico locale e favorirne l'uso e incentivare il cambio dei mezzi attraverso contributi che portino ad usare sempre più il metano e l'elettrico", conclude.